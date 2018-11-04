كشف غموض اختطاف أحد الأطفال وطلب فدية من أهليته

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية بالاشتراك مع مديرية أمن كفر الشيخ من ضبط مرتكبى واقعة إختطاف أحد الأطفال ، وطلب فدية مالية، وإعادة الطفل سالمًا لاهله.



البداية عندما تبلغ لمركز شرطة بسيون "بالغربية" من أحد الأشخاص "مزارع " سن65 ، ومقيم ببندر بسيون بتوجه حفيده "طالب" ، سن14" رفقة شخص يدعى محمد.أ ومقيم بدائرة "قسم شرطة أول طنطا" بدعوى معاينة قطعة أرض ملكه ببندر بسيون لشرائها إلا أنهما لم يعودا ، وأضاف بأن المذكور أقام طرفه لمدة يومان ، وإتهمه بالتسبب فى غياب حفيده ..وقرر بإتصال شخص مجهول بأحد أقاربه من هاتف محمول ، وأبلغه بإختطاف حفيده وطلب مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراحه.



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية..أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة، أحمد. ح. أ، سن 28 "عاطل"، و أحمد. م.ع،سن38 "عاطل"، و محمد، سن34 "عاطل" وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط الأول بمسكنه ..و بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان ، حيث إتفق معهما على إستدراج المجنى عليه بزعم شراء قطعة أرض ، وقاموا بإختطافه ومساومة جده للحصول على مبلغ الفدية ، وأفاد بأن المختطف محتجز بمعرفة الهاربان ..عقب علم الهاربان بضبط المتهم الأول أطلقا سراح المُختطف وعاد سالمًا لأهليته.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمان الهاربان.