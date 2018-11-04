ضبط تشكيل عصابى لارتكابه وقائع خطف المتعلقات الشخصية من المارة حال سيرهم بالطريق العام

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع خطف المتعلقات الشخصية من المارة حال سيرهم بالطريق العام بنطاق دائرة قسم شرطة المنيا.



أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المنيا قيام سمير.و.ش،سن 48 "عاطل" ومقيم بدائرة القسم السابق إتهامه فى 12 قضية "سرقة، شروع فى سرقة، سلاح نارى، سرقة بالإكراه، ضرب، سلاح أبيض" آخرهم قضية "سلاح نارى"، و إسلام.إ.س، سن 24 "عاطل" ومقيم بدائرة القسم ، السابق إتهامه فى 8 قضايا "سرقة، شروع فى سرقة، مخدرات، سلاح أبيض" آخرهم قضية "سرقة هاتف محمول"، و حسين.ح,أ، سن 26 "عاطل" ومقيم بدائرة القسم - السابق إتهامه فى 12 قضية "سرقة، شروع فى سرقة، تزوير، مخدرات، ضرب، سلاح أبيض" آخرهم قضية" شروع فى سرقة".. بتكوين تشكيل عصابى قيما بينهم - تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع خطف السلاسل والهواتف المحمولة من المارة حال سيرهم بالطريق العام مستخدمين دراجة نارية ، ومتخذين من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .



عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم تم ضبطهم بمحل سكنهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 10 وقائع سرقة.. وقرر الأول والثانى بإرتكابهما لتلك الوقائع بأسلوب الخطف، وإقتصر دور الثالث على التصرف فى تلك المسروفات.. وبإرشاد المتهم الثالث تم ضبط جميع المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

