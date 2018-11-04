ضبط شخص بحوزته كابل كهربائى قام بسرقته من داخل المدرسة محل عمله

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته كابل كهربائى قام بسرقته من داخل المدرسة محل عمله.



البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة "لقسم شرطة العبور" بالمرور بناحية طريق خط 10 -جمعية أحمد عرابى- بدائرة القسم شاهدوا أحد الأشخاص بحوزته جوال ، وحال إستيقافه حاول الفرار.. حيث تم ضبطه، وتبين أنه يدعى محمود م. م- سن 52، عامل نظافة بإحدى المدارس بدائرة القسم، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية).. وبفحص الجوال تبين أن بداخله كابل كهربائى نحاسى.



بسؤاله عنه إعترف بسرقته من داخل المدرسة محل عمله بقصد بيعه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

