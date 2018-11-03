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أزهر كفر الشيخ يكرم باحثة لحصولها على درجة الدكتوراه في النحو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:36 م
أزهر كفر الشيخ يكرم
أزهر كفر الشيخ يكرم باحثة لحصولها على درجة الدكتوراه
محمود زيدان
كرم الشيخ أشرف النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الباحثة آمال كمال بشر الإخصائية بإدارة الجودة لحصولها على الدكتوراه فى اللغة العربية.

جاء ذلك في حضور علاء العريان مدير العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة وفكرى الشهاوى مدير إدارة الامتحانات والدكتور محمد الجندى مدير إدارة الجودة.

وحصلت الباحثة على درجة الدكتوراه، حيث جاءت رسالتها بعنوان "الظرف فى السبع الطوال من القرآن الكريم دراسة نحوية دلالة" من كلية الآداب جامعة طنطا.

جدير بالذكر أن الرسالة أشرف عليها الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب.
أزهر كفر الشيخ يكرم باحثة لحصولها على درجة الدكتوراه في النحو
أزهر كفر الشيخ يكرم باحثة لحصولها على درجة الدكتوراه في النحو
أزهر كفر الشيخ يكرم باحثة لحصولها على درجة الدكتوراه في النحو
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