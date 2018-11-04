بعد الأزمات المتسبب فيها.. نواب البرلمان يطالبون بسرعة إصدار تصنيف الأحيز العمرانية الجديدة.. ويؤكدون: تسبب في انتشار مخالفات البناء وزيادة العشوائيات

محلية البرلمان: الحيز العمراني الحالي لا يتناسب مع احتياجات المدن

طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن تأخر صدور التصنيف الجديد للأحيز العمرانية

الفيومي: عدم خروج التصنيف الجديد للأحيز العمرانية زاد من العشوائيات





لاقى تأخر تصنيف الأحيزة العمرانية، استياء عدد من أعضاء البرلمان، والذي أدى تأخره إلى كثير من المشاكل، على رأسها مخالفات البناء وازدياد المناطق العشوائية.كما أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، يعتبر حاجزًا أيضًا أمام المواطنين، ويمثل فجوة في تقديره للأحوزة العمرانية، حيث يساوي القانون بين البناء في المدن، والريف، رغم التباين الكبير في طبيعة كلًا منهما، الأمر الذى اعترض عليه النواب، مطالبين بتعديله.وفي هذا السياق، أكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، على أن هناك أخطاء تمت في الحيز العمراني القديم، وتحتاج إلى تعديل، على رأس إقرار البناء الموحد على كافة المدن، دون تفرقة بين المدن الحضرية والريف، والذي تختلف طبيعة كل منهما عن الأخرى.وشدد "النويشي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" على ضرورة خروج التخطيط التفصيلي للحيز العمراني، بما يتناسب مع احتياجات المدن، إضافة إلى وقوفه أمام إصدار الرخص.وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، على أن عدم خروج الحيز العمراني الجديد تسبب في العديد من الأزمات، منها استمرار مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.من جانبه، قال النائب أشرف عزيز اسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة الأسبوع المقبل، للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن تأخر صدور التصنيف التخطيطي للأحيز العمرانية.وأوضح "عزيز" في تصريحات خاصة، أن تأخر صدور التصنيف الجديد للأحيز العمرانية سبب الكثير من المشاكل، خاصة في القرى والمراكز، كما أدى إلى تعطيل مصالح الناس.وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بأن زيادة نسبة التعديات على الأراضي الزراعية، نتيجة لعدم لعدم إقررا الحيز العمراني الجديد.قال النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن المسؤولين بمعاونة البرلمان، قطعوا شوطًا في مسألة الأحيز العمرانية، إلا أن التخطيط التفصيلي لم يخرج بعد.وأضاف "الفيومي" لـ "صدى البلد" بأن التخطيط التفصيلي يحتاج إلى دراسة جيدة من قبل مكاتب استشارية متخصصة، لاسيما وأن هناك العديد من القرى والمدن تحتاج إلى تعديل، مشيرًا إلى ضرورة الدقة لعدم تكرار أخطاء التقسيم القديم.وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، على أن تأخر التصنيف الجديد للأحيز العمرانية، أدى إلى انتشار العشوائيات بشكل كبير، إضافة إلى وجود المباني المخالفة.