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أخبار العالم

نتنياهو يشكر ترامب ويصف العقوبات الأمريكية على إيران بـ التاريخية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:28 ص
نتنياهو
نتنياهو
رحيم يسري
علق رئيس وزاء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران.

وقالت نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "أدعو منذ سنوات إلى استئناف العقوبات بأكملها ضد النظام الإرهابي الإيراني القاتل الذي يهدد العالم أجمع.. تأثير العقوبات الأولية بات ملموسا حيث الريال يتراجع والاقتصاد الإيراني يتراجع ونرى النتائج على الأرض".

واختتم نتنياهو تغريدته قائلا "شكرا لك أيها الرئيس ترامب على هذه الخطوة التاريخية.. العقوبات وصلت حقا".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعلن ، الجمعة، بدء حزمة ثانية من العقوبات الاقتصادية على طهران تبدأ يوم الاثنين.
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