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حوادث

ضبط شخصين سرقا بوابة حديد من مزرعة بالعبور

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:54 ص
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح - محمد زهير
تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شخصين لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى المزارع بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، وبحوزتهما المسروقات.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة العبور بالقليوبية من المدعو رضا ح. ع- محاسب قانونى - ومقيم بدائرة القسم، بسرقة بوابة حديد وشبكة الرى الخاصة بالمزرعة خاصته الكائنة بدائرة القسم.

ومن خلال جمع المعلومات ، وإجراء التحريات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة، سامى م. ح- سن 43، فرد أمن خاص، مقيم بدائرة القسم، وله محل إقامة آخر بمحافظة الغربية، و أحمد ع. س- سن 21، عامل خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات ،تم ضبطهما بأحد الأكمنة التى أُعدت لهما، حال استقلالهما تروسيكل مُحملة بالمسروقات المستولى عليها، وهى عبارة عن "2 بوابة حديد- بعض مواسير المياه الخاصة بشبكة الرى أطوال مختلفة- بعض الأدوات والعدد التى تُستخدم فى تركيب شبكة الرى- 10 أسياخ حديدية "خوص" مختلفة الأطوال.

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وقررا أن المضبوطات حوزتهما خاصة بالمزرعة المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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