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بين الناس

محافظ الجيزة يشدد على سرعة حل مشاكل المواطنين

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:44 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتقسيم أحياء المحافظة الى قطاعات وتعيين مشرف نظافه بكل قطاع يكون مسئول مسئولية كاملة عن رفع اى مخلفات واقعة بنطاق عمله على الفور والتعاون مع القطاعات المجاورة فى رفع أي مخلفات عن طريق المعدات والعمالة .

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالرد على المشكلات الواردة عبر الواتس اب بمنظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالنظافة والاشغالات واى مظاهر تمثل معوقات تواجه المواطنين بنطاق الأحياء والمراكز والمدن .

وشدد محافظ الجيزة بسرعة التوجه إلى مكان الشكوى والمعاينة على أرض الواقع لحل المشكلات خلال ساعتين على الأكثر.
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