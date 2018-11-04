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رياضة

50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:53 ص
صدى البلد
ريهام بكير
توج منتخب مصر للكرة الطائرة بالبطولة العربية للكرة الطائرة التي استضافتها الصالة المغطاة رقم ٢ باستاد القاهرة، بعد الفوز على البحرين بنتيجة ٣/١ بنتيجة أشواط ٢٥/٢٣ ، ٢٥/١٩ ،٢٥/٢٣ ،٢٥/١٥.

وجاءت المباراة النهائية بين مصر والبحرين ساخنة، حيث ظهر لاعبو منتخب مصر بمستوى مميز كما قدم المنتخب البحريني مباراة قوية رغم الخسارة، كما أن حضور الجماهير المصرية في المدرجات زاد من حماس اللقاء.

وفي الإطار ذاته نجح حسام يوسف لاعب المنتخب الوطنى للكرة الطائرة فى الحصول على لقب أفضل معد فى البطولة العربية التى اختتمت بتتويج الفراعنة باللقب .

وحصل هشام يسرى لاعب منتخب مصر على لقب أحسن لاعب فى مركز 2 و محمد عادل أفضل حائط صد .

كما أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للكرة الطائرة رجال رقم ٢١ عن قيمة الجوائز للمنتخبات صاحبة الثلاث مراكز الأولى.

وحصل منتخب عمان صاحب المركز الثالث على جائزة قدرها ٣ آلاف دولار، فيما حصل منتخب البحرين الوصيف على ٥ آلاف دولار 
وحصل منتخب مصر المتوج باللقب على مبلغ قدره ١٠ آلاف دولار.
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر
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