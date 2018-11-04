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رياضة

السعودية تواجه كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 19 عامًا..اليوم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:52 ص
صدى البلد
أحمد هاني
يخوض المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم اليوم الأحد المباراة النهائية لمسابقة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا التي تجمعه بمنتخب كوريا الجنوبية على ملعب “باكانساري” بمدينة بوقور، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت إندونيسيا الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة .

ويسعى الأخضر لتحقيق لقبه الثالث في ذات البطولة، بعد أن حققها مرتين في نسختي عام 1986، وعام 1992، كما حل وصيفًا عامي 1985، و 2016.

واختتم المنتخب الوطني تحت 19 عامًا مساء اليوم السبت تحضيراته بحصة تدريبية عمد المدير الفني خلالها إلى تطبيق اللاعبين لعدد من الجمل التكتيكية، تلاها مران على الكرات الثابتة دفاعيًا وهجوميًا.

افتتح المنتخب السعودي مشواره في كأس آسيا بتصدره لمجموعته الرابعة بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات، بفوزه على منتخبات ماليزيا بنتيجة 2-1، والصين بنتيجة 1-0، وطاجيكستان بنتيجة 3-1، لينتقل بعدها إلى الدور ربع النهائي من المسابقة الذي جمعه المنتخب الأسترالي، وتمكن الأخضر الشاب من التغلب عليه بنتيجة 3-1 وإعلان التأهل رسميًا لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا، وكذلك للدور نصف النهائي الذي جمعه بمنتخب اليابان الذي انتهى بنتيجة 2-0 لصالح المنتخب الوطني.
السعودية تواجه كوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تحت 19 عامًا..اليوم
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