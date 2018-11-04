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أخبار البلد

جامعة قناة السويس تكرم رئيس عقول عظيمة لدعمه شباب الأطباء

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:51 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
كرمت جامعة قناة السويس الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على مبادرة "عقول عظيمة" للتعليم الطبي المستمر، تقديرا لدوره البارز في دعم شباب أطباء العيون في مصر.

وقدم الدكتور محمد السباعي، رئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة قناة السويس درع الجامعة للدكتور أسامة عباس، مؤكدا أن تلك المبادرة غير الهادفة للربح حققت نقلة وطفرة في مجال مكافحة مسببات العمى في مصر عن طريق رفع كفاءة شباب الأطباء الذين لا تتوفر لديهم الفرصة والإمكانات للحصول على التدريب النظري والعملي على كيفية تشخيص وعلاج أمراض العيون، والجديد في مجال جراحات العيون.

وعلق الدكتور أحمد صالح، المنسق العام لمبادرة عقول عظيمة على التكريم مؤكدا أن استحسان ودعم الجامعات المصرية للمبادرة تدفع للاستمرار في تقديم كافة سبل الدعم لشباب الأطباء، وابتكار أفكار جديدة لمبادرات أخرى تلبي احتياجاتهم العلمية والمهنية.

وأضاف صالح أن مبادرة عقول عظيمة تتكامل مع مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، موضحا أن رفع كفاءة الأطباء في المحافظات والمناطق البعيدة عن مراكز الخدمات الطبية في القاهرة والمدن الكبيرة، يسهم بدور أساسي في تقليل مشكلات العيون الخطيرة المسببة للعمى والناجمة عن مضاعفات مشكلات بسيطة يمكن لطبيب شاب مدرب جيدا التعامل معها مبكرا.

وكانت مبادرة "عقول عظيمة" قد أنهت أمس سابع أيامها العلمية لتدريب شباب أطباء العيون بمحافظة الإسماعيلية، حيث استقبلت ما يزيد عن 150 طبيبا من محافظات الشرقية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقليوبية.
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