أمير مكة يشارك فى افتتاح منتدى شباب العالم نيابة عن الملك سلمان

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز شارك في منتدى شباب العالم الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الحفل الافتتاحي أن منتدى شباب العالم يقام من أجل بناء جسور الأمل ليعبر بها شباب هذا العالم نحو السلام والتنمية والإبداع ومن أجل عالم مفعم بالأمل والجمال ومن أجل الحلم الأعظم بإنسانية بلا صراعات أو نزاعات وعالم بلا فقر أو جهل أو مرض.



وقال "سنجعل أول توصية في المؤتمر، مطالبة العالم بالاعتراف بالجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش.. ليس داعش فقط.. بل كل التنظيمات المتطرفة في العالم".



وأضاف "نحن في مصر.. نرفض التطرف والتمييز والعنصرية"، مؤكدًا أن تحرك 30 مليون مصري ومصرية، شاب وشابة ورجل مسن وأطفال، جاء ليقول لا للتمييز ولا للفاشية ولا للتمييز الديني".



كان الأمير خالد الفيصل قد وصل في وقت سابق اليوم لمطار شرم الشيخ الدولي، وكان في استقباله لدى وصوله محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي، ومندوب عن رئاسة الجمهورية.



وتتناول جلسات المنتدى على مدى ثلاثة أيام عدة محاور رئيسية تناقش قضايا السلام والتطوير والإبداع وقضايا الأمن المائي ودور قادة العالم في بناء واستدامة السلام والتعاون الأورومتوسطى ودور القوة الناعمة في مواجهة التطرف والإرهاب وأجندة إفريقيا 2063، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل التطوعي وبناء قادة المستقبل، إضافة إلى العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال المنتدى.



ويشارك في فعاليات منتدى شباب العالم الذي يعقد للعام الثاني على التوالي في مدينة شرم الشيخ ما يقرب من 5 آلاف شاب وفتاة، ممثلين لـ160 دولة عبر 30 جلسة تناقش 18 محورًا متنوعًا، بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية الأفريقية، فيما يشهد المؤتمر العديد من ورش العمل، وسيختتم المنتدى أعماله يوم الثلاثاء القادم بإعلان توصيات الختامية.