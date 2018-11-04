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رياضة

الأهلي يطالب الجماهير بعدم الانسياق وراء السوشيال ميديا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:45 ص
صدى البلد
نور عادل
طالب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي جماهير فريقه بعدم الإنسياق وراء مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا.

وقال مرجان في تصريجات تلفزيونية: "نشكر جماهير الاهلي العظيمة التى ساندت الفريق طوال الـ 90 دقيقة.. الجميع شاهد أمس شغف الملايين".

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي: "على جماهير المارد الاحمر التحري الدقة فيما يكتب او ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. السوشيال ميديا تثير الفتنة".
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