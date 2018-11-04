الأهلي يطالب الجماهير بعدم الانسياق وراء السوشيال ميديا

طالب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي جماهير فريقه بعدم الإنسياق وراء مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا.



وقال مرجان في تصريجات تلفزيونية: "نشكر جماهير الاهلي العظيمة التى ساندت الفريق طوال الـ 90 دقيقة.. الجميع شاهد أمس شغف الملايين".



وأضاف المدير التنفيذي للأهلي: "على جماهير المارد الاحمر التحري الدقة فيما يكتب او ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. السوشيال ميديا تثير الفتنة".