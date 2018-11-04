برلمانية: القبض على كل سيدة ترتدي النقاب خارج المنزل

قالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، إنه سيتم تقديم مشروع القانون الخاص بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة للبرلمان 11 نوفمبر الجاري، مؤكدة أنه في حال إقرار القانون سيتم القبض على كل سيدة ترتدي النقاب خارج منزلها وتحرير محضر لها في أقرب قسم شرطة والإفراج عنها بعد دفع غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه، وسيتم مضاعفة الغرامة حالة تكرار السيدة الخطأ.



وأضافت عجمي في تصريحات تلفزيونية أن السيدة ليست حرة في ارتداء النقاب في الأماكن العامة؛ لأنه ينتج عنه جرائم أخلاقية وإرهابية لعدم معرفتها.



وعلقت عضو مجلس النواب قائلة: "سلبيات النقاب أكبر بكثير من إيجابياته، وهناك العديد من الجرائم الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الإخوان كان النقاب البطل فيها"، مضيفة أن مفتي الديار المصرية السابق الدكتور على جمعة أكد أن النقاب ليس فرض أو واجب.



وأكدت أن الأماكن العامة التي يحظر فيها ارتداء النقاب تشمل كل من "المستشفيات ، والمدارس، والمتاحف ، والمباني الحكومية"، لافتة إلى أنه يتم إتاحته داخل المنزل فقط لا غير .