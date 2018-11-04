وكيل الشباب والرياضة بالنواب: منتدى شباب العالم إنجاز تاريخي

شارك اليوم النائب محمود حسين نائب بورسعيد ووكيل لجنة الشباب والرياضة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم الذي يقام بمدينة السلام شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسي.





وقال محمود حسين إن منتدى شباب العالم إنجاز تاريخي للشباب المصري انتقل به من المحلية للعالمية.





وجه وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الشكر والتقدير لجميع الشباب المشارك فى تنظيم فعاليات منتدى شباب العالم الذى بدأت فعالياته الْيَوْمَ بمدينة شرم الشيخ المصرية تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ 106 دولة حول العالم وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين اضافة الى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى .





وقال " حسين " إن هذا الاحتفال الأكبر من نوعه في تاريخ مصر وفِي تاريخ التجمعات الشبابيه هو بمثابه إنجاز جديد للرئيس السيسي نقل به الشباب المصري من المحليه الي العالميه فقد استطاع الشباب المصري ان ينال إعجاب جميع المشاركين فى منتدى شباب العالم بالتنظيم الرائع و حفل الافتتاح الرائع الذي وجه فيه الرئيس المصري أنظار العالم إلى ضرورة التعايش السلمي وان العالم يتسع للجميع كما ابدع المتحدثين مصريين ومشاركين من دوب العالم في إيصال رسالة السلام والمحبة من مدينة السلام إلى كل العالم .



