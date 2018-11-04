أسرع مشروب لحرق الدهون وإنقاص الوزن

هل تريدين خسارة وزنك والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة؟ يمكنك تحقيق ذلك بسهولة بحرق الدهون في الجسم وكبح الشهية

بمشروب سريع التحضير يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.



مكونات المشروب ..

•ثمرة من جوز الهند.

•5 قطرات من الليمون.

ملعقة من الجنزبيل

طريقة تحضير المشروب ..

فى الخلاط الكهربائى أمزجى المكونات لتتجانس تماما وضعيه في الثلاجة وتناولى كوب منه يوميا قبل الوجبة الرئيسية بساعة وستدهشين بالنتيجة..