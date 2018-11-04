ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أسرع مشروب لحرق الدهون وإنقاص الوزن

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:42 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تريدين خسارة وزنك والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة؟ يمكنك تحقيق ذلك بسهولة بحرق الدهون في الجسم وكبح الشهية
بمشروب سريع التحضير يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.

مكونات المشروب ..
•ثمرة من جوز الهند.
•5 قطرات من الليمون.
ملعقة من الجنزبيل
طريقة تحضير المشروب ..
فى الخلاط الكهربائى أمزجى المكونات لتتجانس تماما وضعيه في الثلاجة وتناولى كوب منه يوميا قبل الوجبة الرئيسية بساعة وستدهشين بالنتيجة..
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: شباب مصر الممتلئ حماسا أصبح الرقم الأهم في معركة بناء الوطن .. صور

تعرف على سر وضع وردة حمراء على قمصان لاعبي الدوري الإنجليزي

تصريح مثير من راموس بعد هجوم الجماهير عليه في لقاء ريال مدريد وبلد الوليد

الزمالك يتلقى صدمة قبل مباراة حرس الحدود

أحمد موسى معاتبا وائل جمعة: لو أبو تريكة كان في الأستوديو كان جاب حق الأهلي

شاهد.. مدرس يلكم طالبا بوحشية ويحطم الهاتف فى وجهه

محمد صلاح يقود ليفربول لتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا بالتعادل مع أرسنال .. فيديو

طارق فهمي يكشف مصدر تمويل منتدى شباب العالم .. فيديو

السيسي يطالب العالم بالاعتراف بجرائم داعش الإرهابية .. فيديو

حكاية جزيرة جمعت كل الحضارات.. أسرار معبد فيلة في وثائقي شباب العالم

حبس سائق محمد رمضان لاتهامه بقتل سوداني واصابة زوجة الاسطورة و 3 آخريات

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

آثار المدن الفرعونية الغارقة في المتاحف الامريكية غدًا .. صور

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

فيديو

موجز البلد| سقوط طائرة تدريب مقاتلة .. دقيقة حداد على أرواح شهداء المنيا .. مشروع قانون لحظر النقاب .. قميص أزارو يثير الجدل
أبو حامد: الرئيس أكد أن الشباب عامل أساسي للحفاظ على مصر.. فيديو
السيسي: مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.. فيديو
الرئيس السيسي: سأعمل ومعي المصريون على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل
السيسى يعلن دعم مبادرة شباب مصر للعودة إلى الإنسانية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟