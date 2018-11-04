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فن

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:33 ص
صدى البلد
محمد صبحي
شاركت المطربة مروة ناجي والمطرب اللبناني سعد رمضان في احياء الجزء الثاني من حفل الموسيقي العربية المقام داخل المسرح الكبير.

قدم سعد رمصان اغاني علي رمش عيونها وعندك بحرية وسواح ومعزوم وفاتت جنبا وحاجة غريبة.

بينما قدمت مروة ناجي اغاني قال جاني بعد يومين وحيات عنيك وامل حياتي وبلاش تفارق.

واختتم الليلة فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني.
مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎
مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎
مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎
مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎
مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎
مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎
مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎
مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎
مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎
مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎
مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎
مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎
مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎
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