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توك شو

متصلة: كشفت خيانة جوزي مع واحدة بعد 21 سنة جواز

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:56 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
قالت سيدة تدعى رانيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " قعدة ستات"، الذي يبث على شاشة " اليوم " الفضائية، إن زوجها السابق خانها مع أخرى بعد 21 عام من الزواح والحب والعشق الكبير.

وأضافت رانيا: "اللي خاني معاها كلمتني هاتفيا وشرحت لي كل شئ عنه، تحملت كل شئ مع زوجي السابق من أجل ابني البالغ عمره 20 سنة".

وناقشت الحلقة المشكلات الزوجية وطرق حلها.
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