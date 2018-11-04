متصلة: كشفت خيانة جوزي مع واحدة بعد 21 سنة جواز

قالت سيدة تدعى رانيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " قعدة ستات"، الذي يبث على شاشة " اليوم " الفضائية، إن زوجها السابق خانها مع أخرى بعد 21 عام من الزواح والحب والعشق الكبير.



وأضافت رانيا: "اللي خاني معاها كلمتني هاتفيا وشرحت لي كل شئ عنه، تحملت كل شئ مع زوجي السابق من أجل ابني البالغ عمره 20 سنة".



وناقشت الحلقة المشكلات الزوجية وطرق حلها.