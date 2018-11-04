متصلة: كشفت خيانة جوزي مع واحدة بعد 21 سنة جواز

قالت سيدة تدعى رانيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " قعدة ستات"، الذي يبث على شاشة " اليوم " الفضائية، إن زوجها السابق خانها مع أخرى بعد 21 عام من الزواح والحب والعشق الكبير.
وأضافت رانيا: "اللي خاني معاها كلمتني هاتفيا وشرحت لي كل شئ عنه، تحملت كل شئ مع زوجي السابق من أجل ابني البالغ عمره 20 سنة".
وناقشت الحلقة المشكلات الزوجية وطرق حلها.
وأضافت رانيا: "اللي خاني معاها كلمتني هاتفيا وشرحت لي كل شئ عنه، تحملت كل شئ مع زوجي السابق من أجل ابني البالغ عمره 20 سنة".
وناقشت الحلقة المشكلات الزوجية وطرق حلها.