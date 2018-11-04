السيسي يتأثر بكلمة نادية الإيزيدية.. ويؤكد لها مطالبة العالم بالاعتراف بجرائم داعش.. والفتاة العراقية تشكر الرئيس على استقبالها للمرة الثانية

-نادية مراد: داعش يستهدف الأقليات الدينية بالوطن العربي

-نادية مراد تشكر الرئيس السيسي على استقبالها في مصر للمرة الثانية

-السيسى لـ نادية الإيزيدية: سنطالب العالم بالاعتراف بجرائم داعش





حلت الفتاة الإيزيدية نادية مراد، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام أكتوبر الماضى، ضيفة على منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ، وتقدمت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه لرسالة السلام واستقبالها في مصر عام 2015، مستنكرة العمل الإرهابي والاعتداء على الأخوة الأقباط بمحافظة المنيا.وأوضحت نادية مراد، أن العالم اليوم؛ خاصة العربي ومنطقة شمال أفريقيا يمر بالعديد من الأزمات والمشاكل التي راح ضحيتها الملايين من الناس، بالإضافة للمعاناة التي يلاقيها البعض من التمييز والاضطهاد الديني، مؤكدة أن النزاعات تزداد في البلاد العربية يوما بعد يوم.وأشارت إلى أن الجيل الشبابي يملك القدرة على تحقيق السلام والعمل على العدل والمساواة بين جميع شعوب المنطقة العربية بمختلف أديانهم ومعتقداتهم، مضيفة أن تحقيق السلام يتطلب أعطاء دور فعلي للشباب ومحاسبة المذنبين والمجرمين الذين اقترفوا الجرائم في حق الشعوب العربية.وتأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديث الفتاة الإيزيدية، عن الجرائم والمآسي التي تعرضت لها طائفة الايزيديين التي تنتمي إليها من قبل تنظيم داعش الإرهابي.وأوضحت صاحبة جائزة نوبل السلام، إن هناك أكثر من 6000 امرأة وطفل تعرضوا للسبي على يد التنظيم الإرهابي ويتعرضون للتعذيب الجسدي والبيع والشراء في القرن الواحد والعشرين.ونوهت، إلى أنها مازالت تتذكر كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي "يا نادية الشر عمره ما ينتصر".وفيما يتعلق بمعانتها مع تنظيم داعش الإرهابى، قالت نادية، إن التطرف والإرهاب هما مصدر الشر في بلداننا العربية وأساس مأساة شعوبنا العربية، مضيفًا أن الأعمال الإرهابية لا يمكن تبريرها تحت غطاء أي دين أو مُعتقد.وأوضحت، خلال كلمتها بمؤتمر شباب العالم لنسخته الثانية، أن العالم أجمع على ما حدث من جرائم في العراق، سوريا واليمن الشقيق، وما ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي من أبشع الجرائم، وهدم المجتمعات بتلك الدول.وأشارت، إلى أن داعش تستهدف الأقليات الدينية بالمنطقة العربية، وارتكبوا جرائم ضد الإيزيدية في العراق، مؤكدة أنهم قاموا بهدم قراهم البسيطة وتدمير ممتلكاتهم وسبي نسائهم وأطفالهم.كان الرئيس السيسى التقى، بالعراقية الأيزيدية نادية مراد، خلال عام 2015، وبالتحديد بعد نجاحها فى التخلص من أسر تنظيم داعش الإرهابى.وأكد لها خلال لقائه، وقوف مصر إلى جانب الشعب العراقي وحرصها على تقديم كافة أشكال الدعم له، وأن مصر ستظل داعمة لجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يبذل جهودًا دؤوبة للتعريف بصحيح الدين وتفنيد التفاسير الملتوية التي يستند إليها البعض لتبرير أعماله الوحشية باِسم الدين، الذي هو أبعد ما يكون عنها، بل حرمها تحريمًا قاطعا.