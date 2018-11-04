حبس عاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري وهيروين بكفر الشيخ

قررت نيابة مركز الحامول بكفر الشيخ تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفرالشيخ، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح نارى غير مرخص وكمية من مخدر الهيروين.



تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية يفيد القبض على "م.ح" سن ٢٩ عاطل ومقيم بندر الحامول، مسجل شقي خطر تحت رقم ٢٤٧ فئة ب سرقات بالإكراه.



وألقى المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز الحامول، القبض على المتهم وبحوزته فرد خرطوش عيار ١٢مم و طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع و ١٢٠ جرامًا لمخدر الهيروين بقصد الإتجار و هاتف و ٢٧٥جنيهًا وهاتف.