مروة صبري: بسمع حمو بيكا يوميا وتخطيه عمرو دياب رزق

قالت الإعلامية مروة صبري، إنها تسمتع لمطرب المهرجات حمو بيكا؛ كل يوم، ولكن أسلوبه في الغناء يضحكها بسبب وجود مشاكل في مخارج الألفاظ والحروف، مشيرة إلى أنه لديه شعبية كبيرة، ولا خلاف على ذلك.



وأضافت خلال برنامج " قعدة ستات"، الذي يبث على شاشة " اليوم": "حمو بيكا نجح ي تخطى المطرب والفنان الكبير عمرو دياب في مستوى المشاهدة عبر يوتيوب ب2 مليون مشاهدة ، وده رزق من عند ربنا".



وسخرت مروة صبري من حمو بيكا على الهواء قائلة: "ربنا ميسنا بميسة".