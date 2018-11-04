المصري: لا نعلم ملعب مباراة بيراميدز حتى الآن ومتمسكون بقرارنا

أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري والمشرف على الكرة بالنادي أنه لا يعلم ملعب مباراة بيراميدز المقرر اقامتها يوم الاربعاء المقبل.



وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "معندناش اي موافقة او خطاب من اتحاد الكرة حول اقامة المباراة في بورسعيد".



وتابع: "متمسكون بقرارنا وطلبنا باللعب في بورسعيد، شكرًا للاسماعيلي على استضافة المباراة لحل الأزمة.. لسنا المسئولين عن تبديل الملاعب، الأمن طلب بعض الامور الخاصة بملعب بورسعيد ونعمل عليها من أجل حل الأزمة وخوض المباريات على ملعبنا".



واستطرد الخولي أن الفريق تحدث مع مهاجم الفريق بانسية، بشأن التصرفات التي يقوم بها، بعدما لم يتواجد مع الفريق في الفترة السابقة للمرة الرابعة.



وقال الخولي في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "بانسيه محسوب على الفريق، وفي لائحة هتتنفذ على كل اللاعبين، وهو عارف عقوبات المغادرة بدون إذن".