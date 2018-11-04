مدرب الجونة: مباراة الاتحاد السكندري أكثر لقاء زعلت عليه

أكد هشام زكريا المدير الفني لفريق الجونة أن الخسارة أمام الاتحاد السكندري، أكثر ما أزعجه في مشواره مع الفريق هذا الموسم.



وقال زكريا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مباراة الاتحاد السكندري أكثر مباراة زعلت عليها".



وأضاف: "ضيعنا كتير في المباراة ولما ربنا وفقنا واتعادلنا خسرنا في اخر دقيقة، الخسارة كانت درامية ولكن كنت مبسوط ان اللعيبة أدت اللي عليها كويس جدًا".