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هاني عازر: مؤتمر الشباب رسالة الإسلام للعالم وأعداء الخير للدولة المصرية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
المهندس هاني عازر
المهندس هاني عازر
حسام الحارتي
قال المهندس هاني عازر، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، تعليقا على انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ، إنه بالرغم مما حدث أمس من اعتداء على الأقباط المصريين، إلا أن مؤتمر الشباب رسالة الإسلام للعالم وأعداء الخير للدولة المصرية.

وأضاف عازر في تصريحات لفضائية "النيل الإخبارية"، أن الشباب الوافد إلى الأراضي المصرية على وعي تام أن الدولة المصرية أرض الأديان، والأمن والأمان، خصوصًا في ظل استطاعتهم تنظيم هذا المؤتمر بطريقة مبهرة أمام الجميع.

وأكد أن شباب الدولة المصرية هم الثروة الحقيقية التي تنهض بهم في ظل التحديات التي تواجههم، قائلا: "الشاب المصري قدوة وقيادة حقيقية، ولابد من استثماره".

وأشار عضو المجلس الاستشاري إلى نهوض الدولة المصرية واتباعها خطوات صحيحة، والدليل على ذلك إشادة الاتحاد الألماني ودول الاتحاد الأوروبي، للقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الدولة المصرية، واتخاذ إجراءات اقتصادية صحيحة. 

ووجه رسالته إلى الشباب المصريين أنه لا يوجد أي معوقات من أجل تحقيق الطموحات والأهداف، قائلا: "مفيش مستحيل بالأمل هنحقق كل شيء"، موجها لهم الشكر على تنظيم ذلك المؤتمر، والخروج بصورة تليق بالدولة المصرية أمام العالم.
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