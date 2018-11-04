إشادات برلمانية بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. فرج عامر: السيسي قدم نموذجًا للديموقراطية.. منظور: حدث دعائي لمصر.. ونائب: فرصة لبناء كوادر سياسية

فرج عامر: حوارات السيسى مع الشباب قدمت نموذجا رائعا للديمقراطية

برلمانى: اهتمام الإعلام الدولى بمؤتمر شباب العالم يؤكد نجاحه

مستقبل وطن: منتدى شباب العالم حدث عالمي ودعائي لمصر.. وفرصة للثراء الفكري

نائب: منتدى شباب العالم فرصة حقيقية لبناء كوادر شبابية للمستقبل





انطلقت، أمس السبت، أولى فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، الذي يستمر إلى 6 نوفمبر، فى نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضره أكثر من 5000 شاب وفتاة، يمثلون 160 دولة، فضلا عن مشاركة عدد من القوى الحزبية الممثلة فى تنسيقية شباب الأحزاب.قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المؤتمر الدولي للشباب بشرم الشيخ له أهمية كبيرة فى نقل الأوضاع الحقيقية عن مصر والتي تؤكد أنها بلد الأمن والأمان والديمقراطية موجها التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد للعالم كله فى حواراته الرائعة مع شباب مصر والعالم أنه قائد ديمقراطي يعطي المثل والقدوة فى الحوار والاستماع والإنصات بكل اهتمام للشباب وأنه يرحب بالنقد البناء والموضوعي.وأكد عامر فى بيان له أصدره اليوم أن شباب مصر الواعد، أكد للعالم كله قدرته على الإبداع والابتكار خلال جميع المؤتمرات الشبابية السابقة وأنه قادر على التعاون والتنسيق والتكامل مع شباب العالم لمواجهة المشكلات والتحديات التى تواجه الشباب على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المؤتمرات الشبابية أكسبت شباب مصر والعالم خبرات متعددة خاصة فى تولى المواقع القيادية بمختلف مؤسسات الدولة.وفي السياق ذاته، أكد الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب أن الاهتمام الكبير وغير المسبوق من مختلف وسائل الاعلام العالمية بالمؤتمر الدولى الثانى للشباب الذى تدور فعالياته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية إنما هو دليل قاطع على ان هذا المنتدى العالمي سيكون ناجحا وسوف يحقق جميع أهدافه.واعتبر حساسين فى بيان المؤتمر بانه يمثل رسالة للعالم كله بالامن والسلام والاستقرار الذى تتمتع به مصر معربا تقديره واحترامه الكبيرين للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على احتضان مصر لهذه المؤتمرات العالمية.وأكد أهمية هذا المؤتمر فى الترويج للسياحة المصرية على خريطة السياحة العالمية.بدوره، قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن منتدى شباب العالم 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 5000 شاب حول العالم، سيكون له توصيات مُثمرة للغاية حول العديد من القضايا المُثارة على الصعيد الأفريقي والإقليمي والدولي.وأضاف منظور، في بيان، أن تنظيم مصر لمنتدى شباب العالم 2018 في نسخته الثانية جاءت للنجاحات التي حققتها توصيات مُؤتمرات الشباب التي تنعقد بشكل شهري، مُؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواصل مع الشباب بمختلف جنسياتهم هو إيمانه الشديد بقدرات الشباب بشكل عام والشباب المصري بشكل خاص على التغير باعتبارهم عماد الأمة وثورة لابد من استغلالها لنهضة البلاد.واشاد منظور بالمحاور التي ستتناولها جلسات المنتدى والتي تضم: "أجندة 2036.. أفريقيا التي نريدها"، و"التعاون الأورومتوسطي.. شراكة استراتيجية" و"تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.. نحو عالم أكثر تكاملًا" و"دور رواد الأعمال والشركات الناشئة في النمو الاقتصادي العالمي".كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن إقامة فعاليات منتدى شباب العالم على أرض السلام حدث عالمي ودعائي لمصر عبر المنافذ الإعلامية بمختلف دول العالم، مُشيرًا إلى أن المنتدى فرصة كبيرة للثراء الفكري بين الشباب المُشاركين بالتعلم من تجارب بعضهم البعض في شتى المجالات.وقال النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن مطروح، إن منتدى شباب العالم فرصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر فى كثير من القضايا المحلية والعالمية بين الشباب من مختلف دول العالم، وعرض كل وجهات النظر والاقتراحات وكيفية معالجة القضايا والأمور فى كافة المجالات.وأضاف العميرى فى بيان صحفى، أن المنتدى يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب وذلك لضمان تمكينهم على أرض الواقع التمكين الفعلى بعد تأهيلهم للاندماج فى الحياة السياسية والحزبية والعملية والعامة، وأن القيادة السياسية تعى جيدا الدور الذى يقوم به الشباب فى مخالف القضايا، وأن عليهم دورا كبيرا فى بناء الوطن.وأكد عضو النواب، أن المنتدى يعد رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة بشبابها علي المضى قدما نحو بناء قادة جدد للمستقبل ليكون لهم دورا في بناء الدولة الحديثة وذلك من خلال ترسيخ السلام كمبدأ أساسي للتعايش بين الشعوب، بالإضافة إلى أنه فرصة للترويج للسياحة في مصر بصفة عامة وبصفة خاصة مدينة شرم الشيخ.