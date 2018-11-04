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قمحة: البرنامج الرئاسى يعيد تشكيل وعى الشباب لتولى مسئولية قيادة البلاد

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:04 ص
أحمد ناجى قمحة
أحمد ناجى قمحة
حمزة شعيب
أكد أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير السياسة الدولية، أن الهدف من وراء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، هو إعادة تشكيل وعى هذا الجيل من الشباب الذى سيتولى مسئولية قيادة البلاد فى المستقبل، مشددًا على أن هناك مجهود ضخم يبذل من أجل تنمية مهارات الشباب المشارك فى البرنامج.

وأضاف قمحة، خلال حواره عبر قناتى، "on e "، و"الحياة":" الآن مصر تجنى ثمار هذا البرنامج خاصة وأننا نرى هؤلاء الشباب يديرون منتدى شباب العالم رغم ضخامته".

وأضاف، فى تغطية خاصة لمنتدى شباب العالم من شرم الشيخ، أن الشخصية المصرية لديها الملكة والمهارة فى التعامل مع الأزمات والتعامل بسماحة وحب كونها ترفض التطرف والعنف، موضحًا أن ذلك ظهر جليًا عندما رفض المصريين جماعة الإخوان الإرهابية التى لا تمت للدين بصلة.

وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.
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