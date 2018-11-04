إبراهيم الشهابى: مصر لها تجربة رائدة فى جمع شباب التيارات السياسية

قال إبراهيم الشهابى، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدولة وضعت نموذجا جديدا جمع الشباب الممثلين للتيارات السياسية.



وأضاف الشهابى، خلال حواره عبر قناتى، "on e "، و"الحياة"، فى تغطية مشتركة وخاصة لمنتدى شباب العالم من شرم الشيخ، أن الشباب المصرى الآن يجتمع فى مؤتمرات الشباب التى تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يناقش القضايا الكبرى المتعلقة بالمجتمع بعيدًا عن أى تعصب لتيار أو فكر معين.



وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.