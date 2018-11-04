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أخبار العالم

الصين تنتج بندقية ليزر تحرق الأعداء ولا تقتلهم.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
البندقية الصينية
البندقية الصينية
حسام رضوان
نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية مقطع فيديو لبندقية صينية جديدة ذات تكنولوجيا متطورة، تمكن الجنود من حرق الهدف دون قتله.

وأضافت أن البندقية الصينية الجديدة يطلق عليها اسم "ZYZM-500"، تعمل بتقنية "الليزر"، وتعد من أبرز التقنيات الحديثة التي من الممكن أن تشهدها حروب المستقبل، ولا يزيد وزنها عن 3 كجم، وتصيب الهدف في مدى 800 متر.

وتابعت أن البندقية لديها إمكانية حرق جلد الإنسان بمستويات غير مميتة، ويمكن استخدامها ضد المركبات المدرعة وخزانات وقود الدبابات الأقل تدريعا، كما يمكن استخدامها في عمليات مكافحة الإرهاب، وعمليات فض الشغب، وستكون ذات فعالية كبيرة.

وأشارت إلى أن الصين تخطط لإنتاجها على نطاق واسع.

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