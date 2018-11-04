شاهد.. مسجد الصحابة في شرم الشيخ يتحول إلى مزار عالمي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ شهدت تطورا كبيرا منذ 2015، لافتا إلى أن هناك إنجازات تتم كل يوم بالمحافظة.



وأضاف فودة خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم" مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "أون إى"، أن الرئيس السيسى أوصى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لإستكمال مسجد الصحابة بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المسجد يعد تحفة معمارية وًاصبح مزارًا سياحيا عالميا.



ولفت إلى أن مدينة شرم الشيخ تطورت فى فترة الأزمة السياحية التى كانت تواجهها مصر وهو مايعد تحديا كبيرًا.