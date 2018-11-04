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منوعات

سر المخلوقات العملاقة في شوارع فرنسا.. خيال لن تصدقه

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:28 ص
صدى البلد
محمد علي
في مشاهد لا تصدق تأخذك إلى عالم الخيال والأساطير على غرار أفلام هوليوود الأمريكية، احتفل الآلاف في فرنسا بحدثٍ خاص تجلى بسير ما يشبه مخلوقات عملاقة تسير بينهم في شكلٍ احتفالي ليس به أي خطر، وفقا لصحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية. 

قالت الصحيفة إنه وفي حدث جماهيري ضخم، طالعت الناس كائنات عملاقة وكأنها وجدت من آلاف السنين، لتحتفل في أحد ميادين مدينة تولوز في فرنسا.

ولم تكن الكائنات العملاقة التي أبهرت الآلاف إلا سوى عنكبوت عملاق وجسم لثور عملاق يقف كرجل بوجه ثور. 

واطلق على العنكبوت اريان وهو الثور من أحدث إبداعات مجموعة مسرح الشارع الفرنسي المعروفة باسم (لا ماشين) ومقرها نانت.

ويبلغ طول العنكبوت الذي استغرق تجميعه نحو عامين 13 مترا، ويمكن أن يصل طوله بامتداد اذرعه إلى 20 مترا ويزن 38 طنا.

ويتحكم في الماكينات عشرات الفنيين ويحركون كل جزء من جسم الكائن بدقة متناهية.

ويضم العرض الميكانيكي الذي اطلق عليه اسم "حارس المعبد" كائنات كبيرة ومتوسطة من انتاج مهندسين ومصممين وفنيين ويستمر حتى اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة ليفربول إيكو، إنه بعد عشر سنوات ينطلق، العنكبوت الميكانيكي العملاق بعد عروض مشابهة كانت تتم بين الحين والآخر.
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