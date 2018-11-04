ضبط 494 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة ليلية بأسوان

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية، أسفرت عن ضبط 494 مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



وخلال الحملة تم ضبط 2 مركبة توك توك و 3 دراجة نارية بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 94 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في 54 مخالفة، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 61 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 190 مخالفة متنوعة.



تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.