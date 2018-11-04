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برلمانية: كلمة الرئيس السيسي رسالة للعالم بأمان مصر

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:03 ص
النائبة مي محمود
النائبة مي محمود
حسام الحارتي
قالت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، تعليقا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم، إن شعار تحيا الإنسانية والسلام الذي اختتم به الرئيس كلمته أمام المنتدى يعتبر رسالة قوية لكل العالم.

وأضافت مي محمود في تصريحات أثناء لقائها ببرنامج " 90 دقيقة "، عبر فضائية " المحور": "السيسي دعا كل شعوب العالم، إلى التمسك بالسلام والرجوع إلى القيم الإنسانية، والتأكيد على أن الدولة المصرية تحارب الإرهاب بالتنمية والإبداع وفكر شبابة المتطورة.

واوضحت ان منتدي شباب العالم رسالة للعالم بأكمله، للتأكيد على عدم وجود فتنة طائفية ، وإثبات ان الدولة المصرية هي بلد الأمن والأمان.
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