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برلمان

برلمانية: النقاب حرية شخصية والدستور كفل للمرأة حريتها

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:53 ص
صدى البلد
القسم السياسي
عبرت النائبة هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب، عن رفضها لمشروع قانون حظر ارتداء النقاب ، مؤكدة أن المرأة المصرية لها كامل الحرية فى ارتداء الملبس الذى يناسبها .

وأضافت هالة ـبو السعود لـ صدى البلد " ، أن الدولة المصرية لها طرق كثيرو في اكتشاف شخصية صاحب النقاب ، اذ شكت انه خطر علي المجتمع، قائلة: "لست موافقة على حظر النقاب لانه حرية شخصية للمرأة، ولا يمكن اجبارها على نزعه ولا تغريمها".

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تلتزم بالحفاظ على الحرية الشخصية، موضحة ان الدستور المصري كفل حرية المرأة .
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