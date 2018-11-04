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ثقافة

قوالب الطباعة في متحف النسيج.. صور

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:24 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
رصدت كاميرا موقع صدي البلد مجموعة من الأدوات الخشبية الأثرية في متحف النسيج المصري،والتي مثلت مجموعة من الأدوات التي تستخدم في صناعة النسيج"مصر – العصر العثماني – القرن 18 ميلادي"،والقوالب المحفورة للطباعة علي النسيج مختلفة الأشكال عليها زخارف نباتية وهندسية وطيور من نفس العصر السابق.

من جانبه كشف د.أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف أن زخارف منسوجات الطراز العثماني اقتصرت علي العناصر النباتية التي ظهرت علي الخزف،مثل رسوم القرنفل والخزامي والسوسن المعمم والسوسن البري واللاله والخرشوف والأوراق الرمحية المدببة،بالإضافة لبعض الكتابات العربية والتي كانت تكسي بها الكعبة المشرفة أو تغطي بها الأضرحة.

وتابع: تشتمل الزخارف النباتية علي وحدات إستمدها الفنان العثماني من الزخارف الإيرانية،مثل التفريعات المزهرة وأشكال المراوح النخيلية،كما إستعار ثمرة الرمان وأزهار القرنفل من الأقمشة المخملية المستخدمة في عمل الستائر وكسوة الحشيات التي أنتجتها مصانع البندقية في القرن الخامس عشر الميلادي.
قوالب الطباعة في متحف النسيج.. صور
قوالب الطباعة في متحف النسيج.. صور
قوالب الطباعة في متحف النسيج.. صور
قوالب الطباعة في متحف النسيج.. صور
قوالب الطباعة في متحف النسيج.. صور
قوالب الطباعة في متحف النسيج.. صور
قوالب الطباعة في متحف النسيج.. صور
قوالب الطباعة في متحف النسيج.. صور
قوالب الطباعة في متحف النسيج.. صور
قوالب الطباعة في متحف النسيج.. صور
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