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عين شمس تطلق فعاليات معرض صنع بفخر في مصر

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:26 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس معرض" صنع بفخر في مصر"، الذي يقام في دورته الخامسة تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع و إشراف وسهيل محمود حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع و إشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.

وينطلق المعرض بداية من اليوم الموافق ٤ نوفمبر إلى ١٢ نوفمبر أمام قصر الزعفران بمشاركة ٣٩ شركة مصرية وهم:-
النيل للزيوت والمنظفات "سافو"- لونا لصناعة العطور والمستحضرات الطبية - سيما - ما وراء البحار للمنتجات الغذائية(الشمعدان)- Star book - المصرية للصناعات الغذائية الحديثة (هنى ويل) - إخناتون للتجارة والتوزيع " إيفا " - نابلسي شاهين - الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر) - بريما للصناعات الغذائية المتطورة - انطوان انطوان قديس وشركاه ( خمس خمسات).

كما يشارك بالمعرض شركات المزارعون العرب الطنبولي وشركاه Miro Milk - المزارعون العرب الطنبولي وشركاه المذاق - قها للأغذية المحفوظة - شركة مصر للغزل و النسيج - الشركة المصرية للأحذية (باتا) - بيت النوبة لمنتجات أسوان-parkville - الشركة المصرية السويدية Monro - كورونا -Joli Handmade Cosmetics - الرشيدي الأصلي - نادي روتاراكت هليوبوليس سبورتنج - Daily bake - إيتوال - بيوكلينا - Asala cosmetics - الآمدي - فيرجينيو كوفي - زادنا - Feed me snacks -مصلحة سك العملة المصرية - صولا - نهل - ماميز شوكو كوفي - شيفي مكس - رودس - Mr Food.
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