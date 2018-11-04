28 ألف طالب ينتظرون قبول ترشحهم لانتخابات الجامعات.. اليوم

تعلن الجامعات المصرية، اليوم الأحد، الكشوف المبدئية للمتقدمين للترشح بانتخابات الاتحادات الطلابية، حيث تقدم للترشح بالانتخابات الخميس الماضي، ٢٨٥٧١ طالبا بجميع الجامعات.



ومن المقرر تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.



ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، أما انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فسيتم فى 14 نوفمبر على ان يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر الجاري.