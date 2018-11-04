ياسين الزغبى: المشاكل التى أوصلتها للرئيس السيسى تم حلها.. فيديو

استضافت الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" عبر قناة "on e"، الشاب ياسين الزغبى متحدي الإعاقة، الذى طاف محافظات الوجه البحري خلال العام الماضى، على دراجة بخارية للقاء المواطنين والجلوس معهم لمعرفة مشكلاتهم ومطالبهم، خاصة الشباب.



وأشار ياسين الزغبى إلى أن مؤتمر الإسكندرية كان أول ظهور له بين الشباب أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلا: "أهم الرسائل التى أوصلتها للرئيس هو أن مصر دائما بخير".



وأضاف أن وجود الأجانب بكثرة فى مدينة شرم الشيخ من أهم ثمار منتدى شباب العالم، مشيرا إلى أن العاملون بالسياحية يشعرون بتغير الحال إلى الأفضل.



وأكد أن هناك الكثير من المشاكل التى أوصلها للرئيس السيسى تم حلها.



كان ياسين الزغبي، صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمكتبة الإسكندرية، وقام باحتضانه وتقبيله من رأسه.