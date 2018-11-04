ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ياسين الزغبى: المشاكل التى أوصلتها للرئيس السيسى تم حلها.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:30 ص
ياسين الزغبى
ياسين الزغبى
حمزة شعيب
استضافت الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" عبر قناة "on e"، الشاب ياسين الزغبى متحدي الإعاقة، الذى طاف محافظات الوجه البحري خلال العام الماضى، على دراجة بخارية للقاء المواطنين والجلوس معهم لمعرفة مشكلاتهم ومطالبهم، خاصة الشباب.

وأشار ياسين الزغبى إلى أن مؤتمر الإسكندرية كان أول ظهور له بين الشباب أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلا: "أهم الرسائل التى أوصلتها للرئيس هو أن مصر دائما بخير".

وأضاف أن وجود الأجانب بكثرة فى مدينة شرم الشيخ من أهم ثمار منتدى شباب العالم، مشيرا إلى أن العاملون بالسياحية يشعرون بتغير الحال إلى الأفضل.

وأكد أن هناك الكثير من المشاكل التى أوصلها للرئيس السيسى تم حلها.

كان ياسين الزغبي، صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمكتبة الإسكندرية، وقام باحتضانه وتقبيله من رأسه.
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يشهد فيلماً تسجيلاً للفنانة ريم مصطفى.. فيديو

تصريح مثير من راموس بعد هجوم الجماهير عليه في لقاء ريال مدريد وبلد الوليد

حكاية جزيرة جمعت كل الحضارات.. أسرار معبد فيلة في وثائقي شباب العالم

شطه ينتقد وليد أزارو بعد مباراة الأهلي والترجي

شاهد.. مدرس يلكم طالبا بوحشية ويحطم الهاتف فى وجهه

تونس تمنع وفدا إسرائيليا من المشاركة بمؤتمر عالمي وحماس تعلق

ترامب يحذر من انهيار الاقتصاد الأمريكي

مصرع غواص خلال إنقاذ جثث ضحايا الطائرة الإندونيسية .. صور

أم تعذب نجلتها بالنار وتمنعها من الطعام حتى الموت في بنها

أمير مكة يشارك فى افتتاح منتدى شباب العالم نيابة عن الملك سلمان

رئيس السكك الحديدية للمواطنين: بلاش تهزروا مع القطر

أبرز رسائل الرئيس السيسي في اليوم الأول لـ منتدى شباب العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

آثار المدن الفرعونية الغارقة في المتاحف الامريكية غدًا .. صور

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

فيديو

موجز البلد| سقوط طائرة تدريب مقاتلة .. دقيقة حداد على أرواح شهداء المنيا .. مشروع قانون لحظر النقاب .. قميص أزارو يثير الجدل
أبو حامد: الرئيس أكد أن الشباب عامل أساسي للحفاظ على مصر.. فيديو
السيسي: مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.. فيديو
الرئيس السيسي: سأعمل ومعي المصريون على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل
السيسى يعلن دعم مبادرة شباب مصر للعودة إلى الإنسانية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟