ألسن عين شمس وبنك المعرفة ينظمان ورشة الكتابة الأكاديمية.. اليوم

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع قسم اللغة الانجليزية، ورشة عمل تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى بعنوان "الكتابة الآكاديمية الفعالة"، تحت رعاية د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وأكدت د.سلوي رشاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية، أن فعاليات ورشة العمل تبأ في تمام التاسعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بقاعة مؤتمرات الكلية.



وأضافت في بيان للكلية، أن ورشة العمل يقدمها الدكتورة الكندية Lea Gagnon، بهدف تعريف أعضاء هيئة التدريس بأهم النقاط في الكتابات الآكاديمية الفعالة للأبحاث العلمية المنشورة.

