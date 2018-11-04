في حادثة نادرة.. تعطل فرامل طائرة إف 16 كاد يتسبب في كارثة

في أمرٍ يصعب تصديقه، تعطل نظام فرامل) طائرة مقاتلة من نوع إف 16 الأمريكية في كيان الاحتلال الإسرائيلي.



وبحسب ما قالت سكاي نيوز، فتحت سلطات الإحتلال تحقيقًا في تعطل فرامل إف 16 الذي كاد أن يتسبب في وقوع كارثة داخل إحدى القواعد الجوية.



وذكرت أن تعطل الفرامل أدى بخروج الطائرة الحربية عن مسارها وعدم السيطرة عليها وهو ما أدى إلى اصطدامها بأحد الحواجز في جزئها الأمامي.



ورغم اصطدامها إلا أن هذا منع كارثة، فهي إن لم تكن اصطدمت بالحاجز كانت ستصطدم بطائرة أخرى وربما تصيب من يتواجدون في المكان.