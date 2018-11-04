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أخبار العالم

ترامب يحذر من انهيار الاقتصاد الأمريكي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:29 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام تجمع انتخابي بولاية فلوريدا الأمريكية من تدمير الاقتصاد الأمريكي على أيدي الديمقراطيين، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس، الثلاثاء المقبل.

وبحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال الرئيس الجمهوري، إن الديمقراطيين يريدون ضرب البلاد بكرة هدم عملاقة، في إشارة منه إلى الاتجاه الذي يتبناه الديمقراطيون تجاه المهاجرين، وأيضا نظام الرعاية الصحية "أوباماكير"، الذي وصفه سابقا بأنه عبئا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي.

وفي المقابل أشار إلى ما تحقق خلال فترة ولايته من معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وانخفاض لمعدلات البطالة، كما وعد بخفض الضرائب التي تستهدف الطبقة الوسطى من المجتمع.

وأضاف أنه في حال خسر الجمهوريون مجلس النواب، فإن الديمقراطيين المتطرفين سيقوضون جهوده التي بذلها خلال العام الماضي، وخاصة الاقتصادية منها.
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