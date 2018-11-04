الناقد وليد سيف يروج لكتابه الجديد

انتهى الناقد وليد سيف من كتابة كتاب جديد بعنوان "محمود عبد السميع - ما وراء الصورة، ونشر عبر صفحته على فيسبوك صورة من غلاف الكتاب.



وقال وليد سيف تعليقا على الصورة: "تلقيت نسختى البى دى اف.. انصح المهتمين باقتنائها فالكتاب ابحار فى كواليس صناعة الصورة السينمائية من خلال أحد كبار مبدعيها وابحار فى عالم هذا المبدع وكيف تشكلت موهبته مع القاء الضوء على مشاهد أساسية من حياته.



محمود عبد السميع من اشهر مديرى التصوير فى مصر ويراس مهرجان جمعية الفيلم.