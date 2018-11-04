حليمة بولند وبناتها يؤدين العمرة.. فيديو

سافرت الإعلامیة الكویتیة حلیمة بولند بصحبة بناتها مكة المكرمة لتأدیة العمرة.



ونشرت حلیمة مقطع فیدیو عبر صفحتھا بتطبیق "سناب شات" خلال توجھھا مع ابنتیھا "كامیلیا وماریا" إلى الحرم لأداء صلاة داخل الكعبة الشريفة.



وظھرت الإعلامیة الكویتیة الشھیرة بالعباءة والحجاب وكذلك ابنتاھا، كما حرصن على شرب ماء زمزم أثناء جلوسھن بالحرم

ودعت حلیمة بولند الله أن یحفظ ابنتیھا من كل شر مع نشرھا صورھما خلال الدعاء والصلاة.



يذكر أن الإعلامیة الكویتیة حلیمة بولند عادت مؤخرا إلى زوجھا الأول ووالد ابنتیھا.



https://www.youtube.com/watch?v=hJJ7jcxOGKw