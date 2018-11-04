ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

حليمة بولند وبناتها يؤدين العمرة.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:45 ص
صدى البلد
سمر سعد
سافرت الإعلامیة الكویتیة حلیمة بولند بصحبة بناتها مكة المكرمة لتأدیة العمرة.

ونشرت حلیمة مقطع فیدیو عبر صفحتھا بتطبیق "سناب شات" خلال توجھھا مع ابنتیھا "كامیلیا وماریا" إلى الحرم لأداء صلاة داخل الكعبة الشريفة.

وظھرت الإعلامیة الكویتیة الشھیرة بالعباءة والحجاب وكذلك ابنتاھا، كما حرصن على شرب ماء زمزم أثناء جلوسھن بالحرم
ودعت حلیمة بولند الله أن یحفظ ابنتیھا من كل شر مع نشرھا صورھما خلال الدعاء والصلاة.

يذكر أن الإعلامیة الكویتیة حلیمة بولند عادت مؤخرا إلى زوجھا الأول ووالد ابنتیھا.

https://www.youtube.com/watch?v=hJJ7jcxOGKw
loading...

ترشيحاتنا

المهرجان القومى للسينما المصرية يختتم فعالياته بقصر ثقافة أسوان.. صور

شاهد.. مدرس يلكم طالبا بوحشية ويحطم الهاتف فى وجهه

أحمد موسى: الحكم ظلم الأهلي ووليد سليمان اضرب كتير .. فيديو

محافظ القاهرة : حملات مفاجئة لرفع الإشغالات بالأحياء

كشف غموض غرق سعوديتين في نهر بنيويورك.. صور

حكاية جزيرة جمعت كل الحضارات.. أسرار معبد فيلة في وثائقي شباب العالم

التموين تعطي مهلة 5 أيام للمتخلفين عن تحديث بيانات بطاقتهم

الرئيس السيسى يوجه رسالة إلى شباب العالم

تعرف على طريقة عمل الكابتشينو

تعرف على سر وضع وردة حمراء على قمصان لاعبي الدوري الإنجليزي

الصين تنتج بندقية ليزر تحرق الأعداء ولا تقتلهم.. فيديو

نقطة تلاقي يحدث ضجة على مواقع التواصل بعد عرضه في منتدى شباب العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مروة ناجي وسعد رمضان يشعلان الجزء الأول من حفل الموسيقي العربية‎

50 صورة في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج منتخب مصر

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

آثار المدن الفرعونية الغارقة في المتاحف الامريكية غدًا .. صور

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

فيديو

تعرف على طريقة عمل الكابتشينو
موجز البلد| سقوط طائرة تدريب مقاتلة .. دقيقة حداد على أرواح شهداء المنيا .. مشروع قانون لحظر النقاب .. قميص أزارو يثير الجدل
أبو حامد: الرئيس أكد أن الشباب عامل أساسي للحفاظ على مصر.. فيديو
السيسي: مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.. فيديو
الرئيس السيسي: سأعمل ومعي المصريون على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟