7 أطفال ضحية لعبة الموت الإنجليزية

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه تم إخلاء مدينة ترفيهية كانت تشهد حدثًا لإطلاق الألعاب النارية بعد خللٍ كبير في أحد ألعاب المدينة الترفيهية في إنجلترا، مما أدى إلى إصابة سبعة أطفال بجروح خطيرة.



وتظهر الصور من ووكينج للالعاب النارية رجال خدمات الطوارئ وهم يتواجدون لإنقاذ الأطفال بجانب لعبة منفوخة للتزحلق.



وحدث إنهيار مفاجئ وسريع للعبة ما أدى إلى إصابة الأطفال.



والحادثة المروعة تسببت لما لا يقل عن ستة أطفال بأعراض خطيرة للأطفال من إصابات بالعمود الفقري والرقبة وكذلك كسر للذراعين والساقين، وهو ما يظهر كم الإهمال الذي لم يحسب له أصحاب المكان الترفيهي له حسابًا، وهو ما قد يتسبب في إغلاق المكان، علاوة على التعويض المالي لعائلات الأطفال الذي ذهبوا ضحية لعبة الموت.