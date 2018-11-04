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فن

وعد السعودية تغني باللون الشعبي المصري

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:48 ص
صدى البلد
سمر سعد
انتهت المطربة السعودية وعد من تسجيل اغانى جديدة لالبومها الذى من المقرر ان تطرحه قريبا.

وانتهت وعد من تسجيل الاغانى فى استوديو الحب بالقاهرة تحت اشراف الشاعر فضل الراوى والملحن شادي، والموزع أسامة عبد الهادي.

الاغنية الاولى بعنوان اول سلام وكلا" والاغنية الثانية بعنوان "كاس العذاب" وينتميان للاغانى الشعبية المصرية على نهج اغنية " يا منعنع " لمصطفى حجاج .
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