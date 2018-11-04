ميرفت أمين وبوسي تبدآن تصوير البيت الأبيض.. الثلاثاء

تبدأ ميرفت أمين وبوسى تصوير مسلسلهما الجديد " البيت الأبيض " يوم الثلاثاء المقبل .
وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة فى إطار اجتماعى درامى، ويناقش العديد من الجوانب الحياتية فى البيت المصرى والعائلات وهو ثانى إنتاج للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.
البيت الأبيض تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته صلاح عبد الله، ونجلاء بدر، وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز وريم البارودى ومنة فضالى وأميرة هانى وعدد من الفنانين الشباب وتعمل الشركة المنتجة على إتمام التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.