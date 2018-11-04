ميرفت أمين وبوسي تبدآن تصوير البيت الأبيض.. الثلاثاء

تبدأ ميرفت أمين وبوسى تصوير مسلسلهما الجديد " البيت الأبيض " يوم الثلاثاء المقبل .





وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة فى إطار اجتماعى درامى، ويناقش العديد من الجوانب الحياتية فى البيت المصرى والعائلات وهو ثانى إنتاج للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.



