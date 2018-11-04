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منوعات

صحيفة بريطانية تكشف السر وراء مقتل اللاعب البرازيلي دانييل كوريا فريتاس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:33 ص
صدى البلد
محمد علي
ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن رجل الأعمال البرازيلي، أديسون بريتس، كشف ملابسات مأساة لاعب نادي ساو باولو البرازيلي، دانييل كوريا فريتاس، الذي قتل بعد تشويهه بقرب حانة.

قال بريتس أن الدافع وراء قتله لاعب نادي ساو باولو البرازيلي، كان أن اللاعب حاول الاقدام على أبشع عمل ويعد خيانة للأمانة، وهو أنه كان على وشك اغتصاب زوجته.

كان اللاعب فريتاس احد المدعوين لحفلة في منزل رجل الأعمال بريتس بمناسبة عيد ميلاد ابنته آلانا بعدما بلغت عامها الـ18.

وقالت ماركا، إن وفقًا لمزاعم بريتس، وأثناء صخب الحفل صرخت زوجته بصوتٍ عالي، فوجد أن فريتاس في غرفة نومه يحاول الإعتداء على زوجته، في تفاصيل غريبة، لازال التحقيق يتم حولها.
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