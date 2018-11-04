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منوعات

عمرها 90 عاما.. تعرف على المرأة الأكثر إزعاجا وإساءة في إنجلترا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:59 ص
صدى البلد
محمد علي
ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا اجرت مئات المكالمات الهاتفية المسيئة، مطالبة السلطات بجلب فطائر اللحم وأكواب الشاي إليها، و

وأضافت الصحيفة أن لينا تيلور المرأة التسعينة، تزعج السلطات والجيران كثيرًا قائلة "أحضروا لي كوبًا من الشاي وفطيرًا. أسرعوا أنا أتضور جوعا" وهذا ليس مرة أواثنتين بل مئات المرات.

وأدينت تايلور واخذت تصريحًا مشروطًا لمدة عامين بعد إدانتها بإجراء مكالمات مزعجة إلى خدمات الطوارئ.

لكنها عادت إلى المحكمة في أكتوبر بعد أن أجرت 420 مكالمة إضافية.

وخلال فترة المكالمات، تم إرسال سيارة إسعاف إلى منزلها في أربع مناسبات.

وعادت المتقاعدة إلى محكمة نورث تينيسايد بعد أن استمرت في الاتصال بخدمات الطوارئ لتقديم تعليقات فظّة.

وتم الحكم عليها بدفع تكاليف المحكمة 96.83 يورو ورسوم إضافية للضحايا.
عمرها 90 عاما.. تعرف على المرأة الأكثر إزعاجا وإساءة في إنجلترا
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