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أخبار العالم

البشير في شرم الشيخ الثلاثاء المقبل للمشاركة بمنتدى شباب العالم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 05:23 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الرئيس السوداني عمر البشير ، سيقوم بزيارة مصر يوم الثلاثاء المقبل ، للمشاركة في منتدى شباب العالم الذي بدأت فعالياته مساء اليوم بمدينة شرم الشيخ.

وقالت وكالة السودان الرسمية ، إن البشير سيتوجه إلى مصر الثلاثاء المقبل على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار السودان الأسبوع الماضي والتقى نظيره السوداني عمر البشير، واتفاقا على التكامل المشترك وتسهيل حركة المواطنين والسلع.
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