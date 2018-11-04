البشير في شرم الشيخ الثلاثاء المقبل للمشاركة بمنتدى شباب العالم

ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الرئيس السوداني عمر البشير ، سيقوم بزيارة مصر يوم الثلاثاء المقبل ، للمشاركة في منتدى شباب العالم الذي بدأت فعالياته مساء اليوم بمدينة شرم الشيخ.



وقالت وكالة السودان الرسمية ، إن البشير سيتوجه إلى مصر الثلاثاء المقبل على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي .



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار السودان الأسبوع الماضي والتقى نظيره السوداني عمر البشير، واتفاقا على التكامل المشترك وتسهيل حركة المواطنين والسلع.