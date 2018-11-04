مطران البحيرة: الحادث الإرهابي الخسيس لن ينال من وحدتنا الوطنية.. صور

وصف الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، الحادث الإرهابي الغادر في محيط دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، بأنه استهداف غادر وخسيس لأبرياء لا ذنب لهم، مشيرًا إلى أننا نؤمن بأن الإرهاب لن ينال من وحدتنا الوطنية بل سيجعلنا نتوحد أكثر لأن مصيرنا في الوطن واحد، وسنهزم الإرهاب وأعوانه بعون الله.





جاء ذلك خلال استقبال باخوميوس للواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مساء اليوم السبت، بمقر المطرانية بدمنهور وذلك لتقديم واجب العزاء لنيافة الأنبا باخوميوس - مطران البحيرة والخمس مدن الغربية في شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف حافلة في المنيا تُقل أقباطا في محيط دير الأنبا صموئيل وراح ضحيته عدد من شهداء الوطن الأبرياء.





وأعرب باخوميوس عن امتنانه بتلك المشاعر الممزوجة بالحب والمودة والتي تربط قطبي الأمة من المسلمين والمسيحيين تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





ورافق المحافظ فى الزيارة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية والأمنية.



