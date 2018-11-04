استنفار أمني بمحيط الكنائس في البحيرة

أعلنت مديرية أمن البحيرة حالة من الاستنفار الأمنى وكثفت من التواجد الأمنى بمحيط الكنائس والمساجد والمنشآت الحكومية كتدبير احترازى والتصدى لأى عمليات إرهابية بالتزامن مع الحادث الإرهابى الخسيس الذى راح ضحيته عدد من الأخوة الأقباط.



وتفقد اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، أمس السبت، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس بمدينة دمنهور، حيث تابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية.



وحرص الرشيدي، خلال جولته على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين.



وحث مدير الأمن، الجميع على بذل الجهد واليقظة التامة وضبط كل ما يخل بالأمن العام وتوسيع دائرة الاشتباه.

